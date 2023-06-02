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Нестеров Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1875

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1875

Отец: Нестеров Василий Григорьевич

Мать: Плеханова Акилина Антоновна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Нестеров Федор Николаевич

Мать ребёнка: Нефедьева Марфа Аверьяновна

Рождение ребёнка
23.03.1903

Сын: Нестеров Гаврила Николаевич

Мать ребёнка: Нефедьева Марфа Аверьяновна

Рождение ребёнка
07.11.1905

Сын: Нестеров Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Нефедьева Марфа Аверьяновна

Рождение ребёнка
14.01.1908

Сын: Нестеров Василий Николаевич

Мать ребёнка: Нефедьева Марфа Аверьяновна

Рождение ребёнка
04.01.1915

Сын: Нестеров Иван Николаевич

Мать ребёнка: Нефедьева Марфа Аверьяновна

Рождение ребёнка
06.02.1917

Сын: Нестеров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Нефедьева Марфа Аверьяновна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Нестерова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Нефедьева Марфа Аверьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Егор Николаевич

Мать ребёнка: Нефедьева Марфа Аверьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Нефедьева Марфа Аверьяновна

Смерть
1824