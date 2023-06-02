Нестеров Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1875
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1875
Рождение ребёнка
1901
Сын: Нестеров Федор Николаевич
Мать ребёнка: Нефедьева Марфа Аверьяновна
Рождение ребёнка
23.03.1903
Сын: Нестеров Гаврила Николаевич
Мать ребёнка: Нефедьева Марфа Аверьяновна
Рождение ребёнка
07.11.1905
Сын: Нестеров Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Нефедьева Марфа Аверьяновна
Рождение ребёнка
14.01.1908
Сын: Нестеров Василий Николаевич
Мать ребёнка: Нефедьева Марфа Аверьяновна
Рождение ребёнка
04.01.1915
Мать ребёнка: Нефедьева Марфа Аверьяновна
Рождение ребёнка
06.02.1917
Сын: Нестеров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Нефедьева Марфа Аверьяновна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Нестерова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Нефедьева Марфа Аверьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нефедьева Марфа Аверьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Нефедьева Марфа Аверьяновна
Смерть
1824