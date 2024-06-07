Кузыченко Семен Федорович 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузыченко Семен Федорович

Место рождения

с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Морозова (Кузыченко) Евфросинья Семеновна

Мать ребёнка: Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
20.11.1904

Дочь: Кузыченко (Кузыченко) Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна

с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Кузыченко) Полина Семеновна

Мать ребёнка: Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кузыченко Алексей Семенович

Мать ребёнка: Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Кузыченко) Раиса Семеновна

Мать ребёнка: Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кузыченко Александр Семенович

Мать ребёнка: Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Кондратенко (Кузыченко) Мария Семеновна

Мать ребёнка: Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Терновская (Кузыченко) Валентина Семеновна

Мать ребёнка: Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кузыченко Андрей Семенович

Мать ребёнка: Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна

Смерть
1956
р.п. Верхний Баскунчак, Астраханская обл, Астраханская область

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