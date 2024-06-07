Кузыченко Семен Федорович
Место рожденияс. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Дата рождения1883
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
20.11.1904
Дочь: Кузыченко (Кузыченко) Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна
с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Кузыченко) Полина Семеновна
Мать ребёнка: Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кузыченко Алексей Семенович
Мать ребёнка: Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Кузыченко) Раиса Семеновна
Мать ребёнка: Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кузыченко Александр Семенович
Мать ребёнка: Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кузыченко Андрей Семенович
Мать ребёнка: Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна
Смерть
1956
р.п. Верхний Баскунчак, Астраханская обл, Астраханская область