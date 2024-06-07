Кузыченко (Кузыченко) Екатерина Семеновна
Место рожденияс. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Дата рождения20.11.1904
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1904
с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
р.п. Верхний Баскунчак, Астраханская обл, Астраханская область
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Халявкина) Евфросинья Васильевна
Отец ребёнка: Халявкин Василий Иванович
с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Рождение ребёнка
1925
Сын: Халявкин Егорий Васильевич
Отец ребёнка: Халявкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Гладченко (Халявкина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Халявкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1928
Сын: Халявкин Федор Васильевич
Отец ребёнка: Халявкин Василий Иванович
Смерть
1986
р.п. Верхний Баскунчак, Астраханская обл, Астраханская область