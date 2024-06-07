Кузыченко (Кузыченко) Екатерина Семеновна 20.11.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузыченко (Кузыченко) Екатерина Семеновна

Место рождения

с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область

Дата рождения

20.11.1904

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1904

Отец: Кузыченко Семен Федорович

Мать: Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна

с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халявкин Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
р.п. Верхний Баскунчак, Астраханская обл, Астраханская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Халявкина) Евфросинья Васильевна

Отец ребёнка: Халявкин Василий Иванович

с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Халявкин Егорий Васильевич

Отец ребёнка: Халявкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Гладченко (Халявкина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Халявкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
25.04.1928

Сын: Халявкин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Халявкин Василий Иванович

Смерть
1986
р.п. Верхний Баскунчак, Астраханская обл, Астраханская область

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