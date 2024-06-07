Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Морозова (Кузыченко) Евфросинья Семеновна
Отец ребёнка: Кузыченко Семен Федорович
Дочь: Кузыченко (Кузыченко) Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Кузыченко Семен Федорович
Дочь: (Кузыченко) Полина Семеновна
Отец ребёнка: Кузыченко Семен Федорович
Сын: Кузыченко Алексей Семенович
Отец ребёнка: Кузыченко Семен Федорович
Дочь: (Кузыченко) Раиса Семеновна
Отец ребёнка: Кузыченко Семен Федорович
Сын: Кузыченко Александр Семенович
Отец ребёнка: Кузыченко Семен Федорович
Дочь: Кондратенко (Кузыченко) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Кузыченко Семен Федорович
Дочь: Терновская (Кузыченко) Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Кузыченко Семен Федорович
Сын: Кузыченко Андрей Семенович
Отец ребёнка: Кузыченко Семен Федорович