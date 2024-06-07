Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузыченко (Колесникова) Евдокия Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузыченко Семен Федорович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Морозова (Кузыченко) Евфросинья Семеновна

Отец ребёнка: Кузыченко Семен Федорович

Рождение ребёнка
20.11.1904

Дочь: Кузыченко (Кузыченко) Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Кузыченко Семен Федорович

с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Кузыченко) Полина Семеновна

Отец ребёнка: Кузыченко Семен Федорович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кузыченко Алексей Семенович

Отец ребёнка: Кузыченко Семен Федорович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Кузыченко) Раиса Семеновна

Отец ребёнка: Кузыченко Семен Федорович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кузыченко Александр Семенович

Отец ребёнка: Кузыченко Семен Федорович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Кондратенко (Кузыченко) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Кузыченко Семен Федорович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Терновская (Кузыченко) Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Кузыченко Семен Федорович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кузыченко Андрей Семенович

Отец ребёнка: Кузыченко Семен Федорович

Смерть
1956
р.п. Верхний Баскунчак, Астраханская обл, Астраханская область

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