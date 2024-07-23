Акилина Космина
Место рождения
Дата рожденияОколо 10.06.1832 ст.
Дата смерти15.05.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.06.1832 ст.
Отец: Козма Трифонов
Мать: Ксения Васильева
Бракосочетание
04.05.1852
Муж: Серов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
23.05.1853
Сын: Никита Петров
Отец ребёнка: Серов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
25.07.1854
Сын: Стефан Петров
Отец ребёнка: Серов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
26.11.1855 ст.
Сын: Серов Андрей Петров
Отец ребёнка: Серов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
15.02.1858
Сын: Феодор Петров
Отец ребёнка: Серов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
07.03.1861
Дочь: Дария Петрова
Отец ребёнка: Серов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
30.06.1863 ст.
Дочь: Серова Марфа Петрова
Отец ребёнка: Серов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
26.06.1866 ст.
Сын: Косма Петров
Отец ребёнка: Серов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
08.05.1869 ст.
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Серов Петр Михайлов
Смерть
15.05.1903