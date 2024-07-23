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Акилина Космина

Место рождения

Шипулино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 10.06.1832 ст.

Дата смерти

15.05.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.06.1832 ст.

Отец: Козма Трифонов

Мать: Ксения Васильева

Шипулино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.05.1852

Муж: Серов Петр Михайлов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.05.1853

Сын: Никита Петров

Отец ребёнка: Серов Петр Михайлов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.07.1854

Сын: Стефан Петров

Отец ребёнка: Серов Петр Михайлов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1855 ст.

Сын: Серов Андрей Петров

Отец ребёнка: Серов Петр Михайлов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1858

Сын: Феодор Петров

Отец ребёнка: Серов Петр Михайлов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.03.1861

Дочь: Дария Петрова

Отец ребёнка: Серов Петр Михайлов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.06.1863 ст.

Дочь: Серова Марфа Петрова

Отец ребёнка: Серов Петр Михайлов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.06.1866 ст.

Сын: Косма Петров

Отец ребёнка: Серов Петр Михайлов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.05.1869 ст.

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Серов Петр Михайлов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.05.1903
Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область

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