деревня Шипулино, деревня Шипулино, Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Шипулино

Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тверской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Тверский уезд
717Шипулино, д. вл.при р. Скобе.252552161192

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Тверской уезд
Д. Шипулино с дер. и пуст.3Ник., Софья и Юлия Бахметьевы186551

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Тверской уезд, Ильинская волость
314. Шипулино, деревня бывшая владельческая, при реке Скобре, дворов 26, жителей 130, 2 красильни

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Тверской уезд, Ильинская волость
49Шепулино551

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калининский район
129844Шипулинодеревня56°34'36°01'O-37-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калининский муниципальный район, Бурашевское сельское поселение
28620408416д Шипулинодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close