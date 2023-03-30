Половинко Христина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинко Христина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1889

Дата смерти

01.06.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности
1928 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1913

Сын: Половинка Алексей Лукич

Отец ребёнка: Половинка Лука Филиппович

Рождение ребёнка
01.07.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Половинка Лука Филиппович

Рождение ребёнка
22.02.1928

Дочь: Карышева Валентина Лукинична

Отец ребёнка: Половинка Лука Филиппович

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинка Лука Филиппович

Смерть
01.06.1967
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