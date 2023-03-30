Половинко Христина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1889
Дата смерти01.06.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1913
Отец ребёнка: Половинка Лука Филиппович
Рождение ребёнка
01.07.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Половинка Лука Филиппович
Рождение ребёнка
22.02.1928
Дочь: Карышева Валентина Лукинична
Отец ребёнка: Половинка Лука Филиппович
Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1967