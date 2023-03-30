Половинка Лука Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинка Лука Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1880

Дата смерти

01.01.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности
1928 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1913

Сын: Половинка Алексей Лукич

Мать ребёнка: Половинко Христина Васильевна

Рождение ребёнка
01.07.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Половинко Христина Васильевна

Рождение ребёнка
22.02.1928

Дочь: Карышева Валентина Лукинична

Мать ребёнка: Половинко Христина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинко Христина Васильевна

Смерть
01.01.1956
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