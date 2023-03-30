Половинка Лука Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1880
Дата смерти01.01.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1913
Мать ребёнка: Половинко Христина Васильевна
Рождение ребёнка
01.07.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Половинко Христина Васильевна
Рождение ребёнка
22.02.1928
Дочь: Карышева Валентина Лукинична
Мать ребёнка: Половинко Христина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1956