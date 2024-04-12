Голованева (Роменникова) Ефросиния Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованева (Роменникова) Ефросиния Игнатьева

Место рождения

Ямполь

Дата рождения

1770

Дата смерти

До 1819

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1790

Дочь: Параскева Ефремовна

Отец ребёнка: Горбанев Ефрем Тарасович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Горбанев Андрей Ефремович

Отец ребёнка: Горбанев Ефрем Тарасович

Бракосочетание
До 1790

Муж: Горбанев Ефрем Тарасович

Рождение ребёнка
03.12.1791

Дочь: Варвара Ефимовна

Отец ребёнка: Горбанев Ефрем Тарасович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Горбанев Яким Ефремович

Отец ребёнка: Горбанев Ефрем Тарасович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Горбанев Иван Ефремович

Отец ребёнка: Горбанев Ефрем Тарасович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Матрена Ефремова

Отец ребёнка: Горбанев Ефрем Тарасович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Горбанев Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Горбанев Ефрем Тарасович

Смерть
До 1819
Похороны
Неизвестно
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