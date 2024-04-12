Голованева (Роменникова) Ефросиния Игнатьева
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиДо 1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
15.09.1790
Дочь: Параскева Ефремовна
Отец ребёнка: Горбанев Ефрем Тарасович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Горбанев Андрей Ефремович
Отец ребёнка: Горбанев Ефрем Тарасович
Бракосочетание
До 1790
Рождение ребёнка
03.12.1791
Дочь: Варвара Ефимовна
Отец ребёнка: Горбанев Ефрем Тарасович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Горбанев Ефрем Тарасович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Горбанев Ефрем Тарасович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Матрена Ефремова
Отец ребёнка: Горбанев Ефрем Тарасович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Горбанев Ефрем Тарасович
Смерть
До 1819
Похороны
Неизвестно