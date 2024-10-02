Рюмина Агафья Васильевна Около 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рюмина Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1790

Муж: Рюмин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Рюмина Сиклитикия Ивановна

Отец ребёнка: Рюмин Иван Иванович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
08.12.1826

Сын: Рюмин Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Рюмин Иван Иванович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Рюмин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Рюмин Иван Иванович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Рюмина Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Рюмин Иван Иванович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.09.1832

Сын: Рюмин Василий Иванович

Отец ребёнка: Рюмин Иван Иванович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Рюмина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Рюмин Иван Иванович

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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