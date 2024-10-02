Рюмина Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1790
Муж: Рюмин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Рюмина Сиклитикия Ивановна
Отец ребёнка: Рюмин Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.12.1826
Отец ребёнка: Рюмин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Рюмин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Рюмина Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Рюмин Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1832
Отец ребёнка: Рюмин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Рюмина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Рюмин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно