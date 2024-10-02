Рюмин Трофим Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Рюмин Иван Иванович
Мать: Рюмина Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рюмина (Фартыгина) Устинья Филиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1847 ст.
Мать ребёнка: Рюмина (Фартыгина) Устинья Филиповна
Рождение ребёнка
26.?.1849
Мать ребёнка: Рюмина (Фартыгина) Устинья Филиповна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Рюмин Константин Трофимович
Мать ребёнка: Рюмина (Фартыгина) Устинья Филиповна
Рождение ребёнка
20.09.1853
Мать ребёнка: Рюмина (Фартыгина) Устинья Филиповна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Рюмина Ксения Трофимовна
Мать ребёнка: Рюмина (Фартыгина) Устинья Филиповна
В 1858 году -1,5 года В 1877 году -восприемница у Антона Трофимова
Смерть
Неизвестно