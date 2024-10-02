Рюмин Трофим Иванович Около 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рюмин Трофим Иванович

Место рождения

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Рюмин Иван Иванович

Мать: Рюмина Агафья Васильевна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рюмин Иван Трофимович

Мать ребёнка: Рюмина (Фартыгина) Устинья Филиповна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рюмина (Фартыгина) Устинья Филиповна

Рождение ребёнка
01.03.1847 ст.

Сын: Рюмин Антон Трофимович

Мать ребёнка: Рюмина (Фартыгина) Устинья Филиповна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
26.?.1849

Сын: Рюмин Евфимий Трофимович

Мать ребёнка: Рюмина (Фартыгина) Устинья Филиповна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Рюмин Константин Трофимович

Мать ребёнка: Рюмина (Фартыгина) Устинья Филиповна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
20.09.1853

Сын: Рюмин Никита Трофимович

Мать ребёнка: Рюмина (Фартыгина) Устинья Филиповна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Рюмина Ксения Трофимовна

Мать ребёнка: Рюмина (Фартыгина) Устинья Филиповна

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
В 1858 году -1,5 года В 1877 году -восприемница у Антона Трофимова
Смерть
Неизвестно

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