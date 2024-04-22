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Селивоненко Кирилл Андреевич

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

08.06.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1885 ст.

Отец: Селивоненко Андрей Феодосьевич

Мать: Селивоненко Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Крещение
09.06.1885 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Крёстный отец: Харьков Исидор Гурьевич. Крёстная мать: Руденкова Анна Гри….
Рождение ребёнка
30.11.1907 ст.

Дочь: Гузей Варвара Кирилловна

Мать ребёнка: Селивоненко Домникия Митрофановна

Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1907

Жена: Селивоненко Домникия Митрофановна

Рождение ребёнка
29.03.1914 ст.

Дочь: Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Селивоненко Домникия Митрофановна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
02.12.1918

Дочь: Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Селивоненко Домникия Митрофановна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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