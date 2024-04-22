Селивоненко Кирилл Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.06.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1885 ст.
Крещение
09.06.1885 ст.
Крёстный отец: Харьков Исидор Гурьевич. Крёстная мать: Руденкова Анна Гри….
Рождение ребёнка
30.11.1907 ст.
Дочь: Гузей Варвара Кирилловна
Мать ребёнка: Селивоненко Домникия Митрофановна
Бракосочетание
До 1907
Рождение ребёнка
29.03.1914 ст.
Дочь: Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Селивоненко Домникия Митрофановна
Рождение ребёнка
02.12.1918
Дочь: Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Селивоненко Домникия Митрофановна
Смерть
Неизвестно