Селивоненко Андрей Феодосьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: (Селивоненко) Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова
Сын: Селивоненко Кирилл Андреевич
Мать ребёнка: Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова
Дочь: (Селивоненко) Феодора Андреевна
Мать ребёнка: Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова
Сын: Селивоненко Иван (Иоанн) Андреевич
Мать ребёнка: Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова
Дочь: (Селивоненко) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова
Сын: Селивоненко Пётр Андреевич
Мать ребёнка: Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова
Сын: Селивоненко Тихон Андреевич
Мать ребёнка: Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова
Дочь: (Селивоненко) Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова