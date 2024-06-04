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Селивоненко Андрей Феодосьевич

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Селивоненко Феодосий Яковлевич

Мать: Селивоненко Матрона Ильина

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Бракосочетание
18.01.1881 ст.

Жена: Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Поручители: Кохан Давид Кириллович, Кохан Яков Кириллович. Соколов ... Василий, Харченко Афанасий.
Рождение ребёнка
29.10.1881 ст.

Сын: Селивоненко Кузьма (Косьма) Андреевич

Мать ребёнка: Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
20.03.1884 ст.

Дочь: (Селивоненко) Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
08.06.1885 ст.

Сын: Селивоненко Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
12.09.1887 ст.

Дочь: (Селивоненко) Феодора Андреевна

Мать ребёнка: Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
26.08.1888 ст.

Сын: Селивоненко Иван (Иоанн) Андреевич

Мать ребёнка: Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
06.01.1890 ст.

Дочь: (Селивоненко) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
20.12.1891 ст.

Сын: Селивоненко Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
15.06.1894 ст.

Сын: Селивоненко Тихон Андреевич

Мать ребёнка: Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.01.1896 ст.

Дочь: (Селивоненко) Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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