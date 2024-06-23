Селивоненко Кузьма (Косьма) Андреевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: (Селивоненко) Мария Кузьминична (Косьмина)
Мать ребёнка: Селивоненко (Печерская) Пелагея Петровна
Дочь: (Селивоненко) Дарья Кузьминична (Косьмина)
Мать ребёнка: Селивоненко (Печерская) Пелагея Петровна
Дочь: (Селивоненко) Ирина Кузьминична (Косьмина)
Мать ребёнка: Селивоненко (Печерская) Пелагея Петровна
Сын: Селивоненко Яков Кузьмич (Косьмин)
Мать ребёнка: Селивоненко (Печерская) Пелагея Петровна
Дочь: (Селивоненко) Софья Кузьминична (Косьмина)
Мать ребёнка: Селивоненко (Печерская) Пелагея Петровна
Сын: Селивоненко Федот (Феодот) Кузьмич (Косьмин)
Мать ребёнка: Селивоненко (Печерская) Пелагея Петровна
Сын: Селивоненко Фёдор (Феадор) Кузьмич (Косьмин)
Мать ребёнка: Селивоненко (Печерская) Пелагея Петровна
Сын: Селивоненко Андрей Косьмин
Мать ребёнка: Селивоненко (Печерская) Пелагея Петровна