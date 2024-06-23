Селивоненко Кузьма (Косьма) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивоненко Кузьма (Косьма) Андреевич

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

29.10.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1861 г.р.

Жена

Между 1880 и 1881 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1881 ст.

Отец: Селивоненко Андрей Феодосьевич

Мать: Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова

Кривоносовка, Сумська область
Крещение
30.10.1881 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Крёстная мать: Маханькова Екатерина Евдокимова.
Бракосочетание
30.01.1900 ст.

Жена: Селивоненко (Печерская) Пелагея Петровна

Хильчичи, Сумська область
Поручители: Селивоненко Авраам Георгиевич, Селивоненко Никифор Иванович, Кучера Евмений, Маханьков Афанасий Потапович.
Рождение ребёнка
17.01.1901 ст.

Сын: Селивоненко Антоний Кузьмич (Косьмин)

Мать ребёнка: Селивоненко (Печерская) Пелагея Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
16.07.1903 ст.

Дочь: (Селивоненко) Мария Кузьминична (Косьмина)

Мать ребёнка: Селивоненко (Печерская) Пелагея Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.03.1906 ст.

Дочь: (Селивоненко) Дарья Кузьминична (Косьмина)

Мать ребёнка: Селивоненко (Печерская) Пелагея Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1906

Дочь: (Селивоненко) Ирина Кузьминична (Косьмина)

Мать ребёнка: Селивоненко (Печерская) Пелагея Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
13.01.1908 ст.

Сын: Селивоненко Яков Кузьмич (Косьмин)

Мать ребёнка: Селивоненко (Печерская) Пелагея Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.09.1910 ст.

Дочь: (Селивоненко) Софья Кузьминична (Косьмина)

Мать ребёнка: Селивоненко (Печерская) Пелагея Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
11.05.1912 ст.

Сын: Селивоненко Георгий Кузьмич (Косьмин)

Мать ребёнка: Селивоненко (Печерская) Пелагея Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
01.03.1915 ст.

Сын: Селивоненко Федот (Феодот) Кузьмич (Косьмин)

Мать ребёнка: Селивоненко (Печерская) Пелагея Петровна

Кривоносовка, Сумська область
В метрическую книгу были внесены изменения в дату рождения (числа исправлены на "13\14", месяц написан неразборчиво) и фамилия "Селивонов" была изменена на "Селивоненко".
Рождение ребёнка
05.02.1918

Сын: Селивоненко Фёдор (Феадор) Кузьмич (Косьмин)

Мать ребёнка: Селивоненко (Печерская) Пелагея Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Селивоненко Андрей Косьмин

Мать ребёнка: Селивоненко (Печерская) Пелагея Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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