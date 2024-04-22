Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1861
Вычислено исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Бракосочетание
18.01.1881 ст.
Поручители: Кохан Давид Кириллович, Кохан Яков Кириллович. Соколов ... Василий, Харченко Афанасий.
Рождение ребёнка
29.10.1881 ст.
Сын: Селивоненко Кузьма Андреевич
Отец ребёнка: Селивоненко Андрей Феодосьевич
Рождение ребёнка
20.03.1884 ст.
Дочь: Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Селивоненко Андрей Феодосьевич
Рождение ребёнка
08.06.1885 ст.
Сын: Селивоненко Кирилл Андреевич
Отец ребёнка: Селивоненко Андрей Феодосьевич
Рождение ребёнка
12.09.1887 ст.
Дочь: Феодора Андреевна
Отец ребёнка: Селивоненко Андрей Феодосьевич
Рождение ребёнка
26.08.1888 ст.
Сын: Селивоненко Иван Андреевич
Отец ребёнка: Селивоненко Андрей Феодосьевич
Рождение ребёнка
06.01.1890 ст.
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Селивоненко Андрей Феодосьевич
Рождение ребёнка
20.12.1891 ст.
Сын: Селивоненко Пётр Андреевич
Отец ребёнка: Селивоненко Андрей Феодосьевич
Рождение ребёнка
Около ?.07.1894
Сын: Селивоненко Тихон Андреевич
Отец ребёнка: Селивоненко Андрей Феодосьевич
Исходя из возраста в метрической записи о смерти.
Рождение ребёнка
17.01.1896 ст.
Дочь: Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Селивоненко Андрей Феодосьевич