Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивоненко (Харькова) Екатерина Гурипова

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

Около 1861

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Бракосочетание
18.01.1881 ст.

Муж: Селивоненко Андрей Феодосьевич

Кривоносовка, Сумська область
Поручители: Кохан Давид Кириллович, Кохан Яков Кириллович. Соколов ... Василий, Харченко Афанасий.
Рождение ребёнка
29.10.1881 ст.

Сын: Селивоненко Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Селивоненко Андрей Феодосьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
20.03.1884 ст.

Дочь: Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Селивоненко Андрей Феодосьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
08.06.1885 ст.

Сын: Селивоненко Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Селивоненко Андрей Феодосьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
12.09.1887 ст.

Дочь: Феодора Андреевна

Отец ребёнка: Селивоненко Андрей Феодосьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
26.08.1888 ст.

Сын: Селивоненко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Селивоненко Андрей Феодосьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
06.01.1890 ст.

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Селивоненко Андрей Феодосьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
20.12.1891 ст.

Сын: Селивоненко Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Селивоненко Андрей Феодосьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1894

Сын: Селивоненко Тихон Андреевич

Отец ребёнка: Селивоненко Андрей Феодосьевич

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста в метрической записи о смерти.
Рождение ребёнка
17.01.1896 ст.

Дочь: Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Селивоненко Андрей Феодосьевич

Кривоносовка, Сумська область
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