Селивоненко Домникия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивоненко Домникия Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1907 ст.

Дочь: Гузей Варвара Кирилловна

Отец ребёнка: Селивоненко Кирилл Андреевич

Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1907

Муж: Селивоненко Кирилл Андреевич

Рождение ребёнка
29.03.1914 ст.

Дочь: Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Селивоненко Кирилл Андреевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
02.12.1918

Дочь: Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Селивоненко Кирилл Андреевич

Кривоносовка, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
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