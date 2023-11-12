Селивоненко Домникия Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1907 ст.
Дочь: Гузей Варвара Кирилловна
Отец ребёнка: Селивоненко Кирилл Андреевич
Бракосочетание
До 1907
Рождение ребёнка
29.03.1914 ст.
Дочь: Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Селивоненко Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
02.12.1918
Дочь: Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Селивоненко Кирилл Андреевич
Место жительства
Неизвестно