Писарева (Дюжева) Наталья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1911
Дата смерти10.07.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1911
Отец: Дюжев Ефим
Рождение ребёнка
07.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Писарев Михаил Васильевич
Песочное, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1983
Безенчук, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Согласно свидетельства о смерти от 12.07.1983 Писарева Н.Е. умерла в возрасте 71 года от атеросклеротического кардиосклероза с нарушением ритма Н II. О чем в книге регистрации актов смерти произведена... Показать все