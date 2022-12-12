Писарева (Дюжева) Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева (Дюжева) Наталья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1911

Дата смерти

10.07.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1911

Отец: Дюжев Ефим

Мать: Дюжева Варвара Никифоровна

Рождение ребёнка
07.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Писарев Михаил Васильевич

Песочное, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писарев Михаил Васильевич

Смерть
10.07.1983
Безенчук, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Согласно свидетельства о смерти от 12.07.1983 Писарева Н.Е. умерла в возрасте 71 года от атеросклеротического кардиосклероза с нарушением ритма Н II. О чем в книге регистрации актов смерти произведена... Показать все
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