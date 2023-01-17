посёлок городского типа Безенчук, посёлок городского типа Безенчук, Безенчукский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Безенчук

Безенчукский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Екатериновская волость
35. Безенчуг (Красноселки), сельцо бывшее удельное, при Безенчуге, дворов 54, жителей 300, часовня, ветряная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Безенчукский район
56964Безенчукпгт52°59'с.ш.49°26'в.д.N-39-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Безенчукский муниципальный район, Городское поселение Безенчук
36604151051пгт Безенчукпоселок городского типа
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