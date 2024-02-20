Рубан Иван Матвеевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения24.05.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1875
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-17,зап-23
Крещение
24.05.1875
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Алексей Иосифович Дьяченко и Ивана Николаевича Шемигона жена - Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
01.09.1913
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Рубан Варвара Саввична
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-137,зап-58
Рождение ребёнка
11.05.1918
Мать ребёнка: Рубан Варвара Саввична
Россия Х
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубан Варвара Саввична
Смерть
Неизвестно