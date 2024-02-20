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Рубан Иван Матвеевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

24.05.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1875

Отец: Рубан Матвей Степанович

Мать: Рубан Пелагея Лаврентьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-17,зап-23
Крещение
24.05.1875
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Алексей Иосифович Дьяченко и Ивана Николаевича Шемигона жена - Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
01.09.1913

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Рубан Варвара Саввична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-137,зап-58
Рождение ребёнка
11.05.1918

Сын: Рубан Максим Иванович

Мать ребёнка: Рубан Варвара Саввична

Россия Х
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубан Варвара Саввична

Смерть
Неизвестно
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