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Рубан Матвей Степанович

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

28.10.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Рубан Степан Андреевич

Мать: Рубан Зиновия Васильевна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
04.10.1853

Жена: Рубан Пелагея Лаврентьевна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
1857

Сын: Рубан Матвей Матвеевич

Мать ребёнка: Рубан Пелагея Лаврентьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1863

Сын: Рубан Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Рубан Пелагея Лаврентьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Рыбовол Акилина Матвеевна

Мать ребёнка: Рубан Пелагея Лаврентьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.03.1871

Дочь: Матрона Матвеевна

Мать ребёнка: Рубан Пелагея Лаврентьевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-1,м/к-1871г.,лист-70,зап.-10
Рождение ребёнка
24.05.1875

Сын: Рубан Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Рубан Пелагея Лаврентьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-17,зап-23
Рождение ребёнка
01.04.1878

Сын: Рубан Евфимий Матвеевич

Мать ребёнка: Рубан Пелагея Лаврентьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-81,зап-19
Смерть
28.10.1879
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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