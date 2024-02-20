(Рубан) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Рубан) Елизавета Ивановна

(Рубан) Елизавета Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

01.09.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1913

Отец: Рубан Иван Матвеевич

Мать: Рубан Варвара Саввична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-137,зап-58
Крещение
01.09.1913
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Севастьян Васильевич Федорченко и Никиты Ивченко жена - Фекла Деаидовна
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close