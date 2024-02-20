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Рубан Варвара Саввична

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.09.1913

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Рубан Иван Матвеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-137,зап-58
Рождение ребёнка
11.05.1918

Сын: Рубан Максим Иванович

Отец ребёнка: Рубан Иван Матвеевич

Россия Х
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубан Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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