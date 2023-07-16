Гладков Николай Гринорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладков Николай Гринорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Гладкова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Олимпиада Александровна

Бологово, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение
1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладкова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Олимпиада Александровна

Смерть
Неизвестно

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