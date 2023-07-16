Гладков Николай Гринорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1974
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Гладкова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Олимпиада Александровна
Бологово, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение
1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладкова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Олимпиада Александровна
Смерть
Неизвестно