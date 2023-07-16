Олимпиада Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олимпиада Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладков Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладкова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Гладков Николай Гринорьевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Гладкова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Гладков Николай Гринорьевич

Бологово, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Гладкова Мария Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бологово, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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