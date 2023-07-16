Олимпиада Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладков Александр Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладкова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Гладков Николай Гринорьевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Гладкова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Гладков Николай Гринорьевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Гладкова Мария Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно