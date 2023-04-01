Минеев Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Минеев Алексей
Мать: Минеева Фекла Дмитриевна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Минеев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Минеев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Минеева Прасковья Никитовна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Настасья Григорьевна
Мать ребёнка: Минеева Прасковья Никитовна
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно