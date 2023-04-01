Минеев Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеев Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Минеев Алексей

Мать: Минеева Фекла Дмитриевна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Минеев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Минеев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Минеева Прасковья Никитовна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Настасья Григорьевна

Мать ребёнка: Минеева Прасковья Никитовна

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минеева Прасковья Никитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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