Минеева Прасковья Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеева Прасковья Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Минеев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Минеев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Настасья Григорьевна

Отец ребёнка: Минеев Григорий Алексеевич

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минеев Григорий Алексеевич

Смерть
1787
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