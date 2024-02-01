Минеева Прасковья Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1751
Сын: Минеев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Минеев Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Настасья Григорьевна
Отец ребёнка: Минеев Григорий Алексеевич
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787