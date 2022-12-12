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Лялинский Иван Васильевич

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Место рождения

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Дата рождения

23.06.1909 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1909 ст.

Отец: Лялинский Василий Николаевич

Мать: Лялинская Евдокия Александровна

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 71, стр 11): родился 23 июня 1909, крещен 24 июня 1909. Родители: Ростокинской волости... Показать все
Смерть
1943
Был в партизанах в Брянских лесах Пропал без вести в ноябре 1943
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