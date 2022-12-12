Лялинский Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.06.1909 ст.
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1909 ст.
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 71, стр 11): родился 23 июня 1909, крещен 24 июня 1909. Родители: Ростокинской волости... Показать все
Смерть
1943
Был в партизанах в Брянских лесах Пропал без вести в ноябре 1943