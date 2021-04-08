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Лялинская Евдокия Александровна

Место рождения

Лихоборы Нижния, Ростокинская волость, Московский уезд

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лихоборы Нижния, Ростокинская волость, Московский уезд
Из записи о браке известно, что в 1888 году было 20 лет.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялинский Федор Васильевич

Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич

Бракосочетание
31.01.1888 ст.

Муж: Лялинский Василий Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 203, опись 780, дело 1375, стр 307): 31.01.1888 свадьба Жених: Ростокинской волости села Дегунино крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
1890

Сын: Лялинский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Известно из записи о браке. В 1910 году было 20 лет.
Рождение ребёнка
1893 ст.

Дочь: Дробышева (Лялинская) Александра Васильева

Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Лялинский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Известно из записи о смерти
Рождение ребёнка
07.06.1900 ст.

Дочь: Лялинская Мария Васильева

Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
07.06.1900 родилась Мария у Василия Николаева Лялинского и законной жены его Евдокии Александровой, оба православного вероисповедания. Крещена 08.06.1900. Крестные: Ростокинской волости, села Дегунино... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1902 ст.

Дочь: Лялинская Ирина Васильева

Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 8): родилась 30 марта 1902, крещена на следующий день. Родители: Ростокинской ... Показать все
Рождение ребёнка
25.04.1904 ст.

Дочь: (Лялинская) Анна Васильева

Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
25.?.1904 родилась Анна у Василия Николаева Лялинского и законной жены его Евдокии Александровой, оба православного вероисповедания. Крещена 25.04.1904. Крестные: Ростокинской волости села Дегунино кр... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1905 ст.

Сын: Лялинский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 160): родился 09 августа 1905, крещен на следующий день. Родители: Ростокинско... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1906

Сын: Лялинский Петр Васильевич

Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 211): родился 04 сентября 1906, крещен на следующий день. Родители: Ростокинск... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1908 ст.

Сын: Лялинский Павел Васильевич

Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 394): родился 10 января 1908, крещен 12 января 1908. Родители: Ростокинской во... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1909 ст.

Сын: Лялинский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 71, стр 11): родился 23 июня 1909, крещен 24 июня 1909. Родители: Ростокинской волости... Показать все
Смерть
Неизвестно

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