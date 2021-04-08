Лялинская Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Лялинский Федор Васильевич
Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич
Сын: Лялинский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич
Дочь: Дробышева (Лялинская) Александра Васильева
Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич
Сын: Лялинский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич
Дочь: Лялинская Мария Васильева
Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич
Дочь: Лялинская Ирина Васильева
Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич
Дочь: (Лялинская) Анна Васильева
Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич
Сын: Лялинский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич
Сын: Лялинский Петр Васильевич
Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич
Сын: Лялинский Павел Васильевич
Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич
Сын: Лялинский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Лялинский Василий Николаевич