Иван Павлов
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти15.01.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
17.09.1860
Дочь: Фёкла Иванова
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
20.07.1873
Сын: Борис Иванов
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
02.12.1875
Сын: Даниил Иоаннов
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
14.07.1877
Сын: Илья Иоаннов
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
10.12.1877
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
24.08.1880
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
07.10.1883
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Мария Петрова
Бракосочетание
1886
Жена: Параскева Терентиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
15.01.1900