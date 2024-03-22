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Иван Павлов

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

15.01.1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1860

Дочь: Фёкла Иванова

Мать ребёнка: Мария Петрова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1873

Сын: Борис Иванов

Мать ребёнка: Мария Петрова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.12.1875

Сын: Даниил Иоаннов

Мать ребёнка: Мария Петрова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1877

Сын: Илья Иоаннов

Мать ребёнка: Мария Петрова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1877

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Мария Петрова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1880

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Мария Петрова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1883

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Мария Петрова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1886

Жена: Параскева Терентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
15.01.1900
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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