Беляева Епистимия Федорова
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Беляев Федор Петров
Мать: Беляева Устинья Козмина
По данным V ревизии населения (1795 г.) в деревне Берсеневе Варженского Богословского волостного присуда Южской трети Великоустюжской области и округи Вологодского наместничества проживали черносошные... Показать все
Смерть
Неизвестно