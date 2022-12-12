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Беляева Епистимия Федорова

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1743 г.р.

Мать

1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Беляев Федор Петров

Мать: Беляева Устинья Козмина

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
По данным V ревизии населения (1795 г.) в деревне Берсеневе Варженского Богословского волостного присуда Южской трети Великоустюжской области и округи Вологодского наместничества проживали черносошные... Показать все
Смерть
Неизвестно
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
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