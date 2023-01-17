Беляева (Щукина) Устинья Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Щукина) Устинья Козмина

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Место рождения

Кудрино, Устюжский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Кудрино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Беляева Дарья Федорова

Отец ребёнка: Беляев Федор Петров

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
По данным IV ревизии населения (1782 г.) «в деревне что была пустошь Потаповская или Починок» Богословского прихода Варженской волости Южской трети Великоустюжской области и округи проживали крестьяне... Показать все
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Беляева Епистимия Федорова

Отец ребёнка: Беляев Федор Петров

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
По данным V ревизии населения (1795 г.) в деревне Берсеневе Варженского Богословского волостного присуда Южской трети Великоустюжской области и округи Вологодского наместничества проживали черносошные... Показать все
Рождение ребёнка
1787

Сын: Беляев Гаврило Федоров

Отец ребёнка: Беляев Федор Петров

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Федор Петров

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
По данным IV ревизии населения (1782 г.) «в деревне что была пустошь Потаповская или Починок» Богословского прихода Варженской волости Южской трети Великоустюжской области и округи проживали крестьяне... Показать все
Смерть
Неизвестно
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