Беляева (Щукина) Устинья Козмина
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Беляева Дарья Федорова
Отец ребёнка: Беляев Федор Петров
По данным IV ревизии населения (1782 г.) «в деревне что была пустошь Потаповская или Починок» Богословского прихода Варженской волости Южской трети Великоустюжской области и округи проживали крестьяне... Показать все
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Беляева Епистимия Федорова
Отец ребёнка: Беляев Федор Петров
По данным V ревизии населения (1795 г.) в деревне Берсеневе Варженского Богословского волостного присуда Южской трети Великоустюжской области и округи Вологодского наместничества проживали черносошные... Показать все
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Беляев Федор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляев Федор Петров
По данным IV ревизии населения (1782 г.) «в деревне что была пустошь Потаповская или Починок» Богословского прихода Варженской волости Южской трети Великоустюжской области и округи проживали крестьяне... Показать все
Смерть
Неизвестно