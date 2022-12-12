Беляев Федор Петров
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Беляев Петр
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Беляева Дарья Федорова
Мать ребёнка: Беляева Устинья Козмина
По данным IV ревизии населения (1782 г.) «в деревне что была пустошь Потаповская или Починок» Богословского прихода Варженской волости Южской трети Великоустюжской области и округи проживали крестьяне... Показать все
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Беляева Епистимия Федорова
Мать ребёнка: Беляева Устинья Козмина
По данным V ревизии населения (1795 г.) в деревне Берсеневе Варженского Богословского волостного присуда Южской трети Великоустюжской области и округи Вологодского наместничества проживали черносошные... Показать все
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Беляева Устинья Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Устинья Козмина
По данным IV ревизии населения (1782 г.) «в деревне что была пустошь Потаповская или Починок» Богословского прихода Варженской волости Южской трети Великоустюжской области и округи проживали крестьяне... Показать все
Смерть
Неизвестно