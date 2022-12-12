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Беляев Федор Петров

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Беляев Петр

Мать: Беляева Матрона Алексеева

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Беляева Дарья Федорова

Мать ребёнка: Беляева Устинья Козмина

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
По данным IV ревизии населения (1782 г.) «в деревне что была пустошь Потаповская или Починок» Богословского прихода Варженской волости Южской трети Великоустюжской области и округи проживали крестьяне... Показать все
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Беляева Епистимия Федорова

Мать ребёнка: Беляева Устинья Козмина

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
По данным V ревизии населения (1795 г.) в деревне Берсеневе Варженского Богословского волостного присуда Южской трети Великоустюжской области и округи Вологодского наместничества проживали черносошные... Показать все
Рождение ребёнка
1787

Сын: Беляев Гаврило Федоров

Мать ребёнка: Беляева Устинья Козмина

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Устинья Козмина

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
По данным IV ревизии населения (1782 г.) «в деревне что была пустошь Потаповская или Починок» Богословского прихода Варженской волости Южской трети Великоустюжской области и округи проживали крестьяне... Показать все
Смерть
Неизвестно
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
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