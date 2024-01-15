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Архипов Василий Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Архипов (вилкин) Игнатий Петров

Мать: Архипова Федора Васильева

Рождение ребёнка
?.04.1875

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Архипова Васса Гаврилова

Рождение ребёнка
22.02.1876

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Архипова Васса Гаврилова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.11.1879

Сын: Архипов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Архипова Васса Гаврилова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Васса Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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