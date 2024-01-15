Архипов Василий Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
?.04.1875
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Архипова Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
22.02.1876
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Архипова Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
26.11.1879
Сын: Архипов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Архипова Васса Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Васса Гаврилова
Смерть
Неизвестно