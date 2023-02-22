Архипова Васса Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова Васса Гаврилова

Архипова Васса Гаврилова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1875

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Игнатьев

Рождение ребёнка
22.02.1876

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Игнатьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.11.1879

Сын: Архипов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Архипов Василий Игнатьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Василий Игнатьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close