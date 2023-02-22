Архипова Васса Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1875
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Игнатьев
Рождение ребёнка
22.02.1876
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Игнатьев
Рождение ребёнка
26.11.1879
Сын: Архипов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Архипов Василий Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно