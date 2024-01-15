Архипова (Юрьина) Федора Васильева
Место рожденияд.Пупа
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Архипов (вилкин) Игнатий Петров
Рождение ребёнка
12.11.1854
Дочь: Козлова Степанида Игнатьева
Отец ребёнка: Архипов (вилкин) Игнатий Петров
Рождение ребёнка
04.05.1856
Дочь: Архипова Лукерья Игнатьева
Отец ребёнка: Архипов (вилкин) Игнатий Петров
Рождение ребёнка
1865
Сын: Архипов (вилкин) Макарий Игнатович
Отец ребёнка: Архипов (вилкин) Игнатий Петров
Рождение ребёнка
14.04.1866
Сын: Архипов (вилкин) Иван Игнатьев
Отец ребёнка: Архипов (вилкин) Игнатий Петров
Рождение ребёнка
23.10.1868
Отец ребёнка: Архипов (вилкин) Игнатий Петров
Рождение ребёнка
11.07.1871
Сын: Архипов Макарий Игнатович
Отец ребёнка: Архипов (вилкин) Игнатий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно