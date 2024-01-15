Архипова (Юрьина) Федора Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Юрьина) Федора Васильева

Место рождения

д.Пупа

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Юрьина ?

Мать: ?

д.Пупа
Рождение ребёнка
1852

Сын: Архипов Василий Игнатьев

Отец ребёнка: Архипов (вилкин) Игнатий Петров

Рождение ребёнка
12.11.1854

Дочь: Козлова Степанида Игнатьева

Отец ребёнка: Архипов (вилкин) Игнатий Петров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.05.1856

Дочь: Архипова Лукерья Игнатьева

Отец ребёнка: Архипов (вилкин) Игнатий Петров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Архипов (вилкин) Макарий Игнатович

Отец ребёнка: Архипов (вилкин) Игнатий Петров

Рождение ребёнка
14.04.1866

Сын: Архипов (вилкин) Иван Игнатьев

Отец ребёнка: Архипов (вилкин) Игнатий Петров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.10.1868

Сын: Архипов Иван Игнатьев

Отец ребёнка: Архипов (вилкин) Игнатий Петров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.07.1871

Сын: Архипов Макарий Игнатович

Отец ребёнка: Архипов (вилкин) Игнатий Петров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов (вилкин) Игнатий Петров

Смерть
Неизвестно
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