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Архипов Макарий Игнатович

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1871

Отец: Архипов (вилкин) Игнатий Петров

Мать: Архипова Федора Васильева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.11.1889

Дочь: Анна Макаровна

Мать ребёнка: Архипова Варвара Игнатова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.12.1893

Сын: Архипов Иван Макарович

Мать ребёнка: Архипова Варвара Игнатова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Марья Макарова

Мать ребёнка: Архипова Варвара Игнатова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Варвара Игнатова

Смерть
Неизвестно
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