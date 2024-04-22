Архипов Макарий Игнатович
Место рождения
Дата рождения11.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1871
Рождение ребёнка
12.11.1889
Дочь: Анна Макаровна
Мать ребёнка: Архипова Варвара Игнатова
Рождение ребёнка
24.12.1893
Мать ребёнка: Архипова Варвара Игнатова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Марья Макарова
Мать ребёнка: Архипова Варвара Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно