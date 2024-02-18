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Жеребцов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Жеребцов Василий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жеребцова Настасья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жеребцова Настасья Андреевна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Жеребцова Автотья Васильевна

Мать ребёнка: Жеребцова Настасья Андреевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Жеребцов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Жеребцова Настасья Андреевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Жеребцов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Жеребцова Настасья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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