Жеребцов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Жеребцов Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Жеребцова Автотья Васильевна
Мать ребёнка: Жеребцова Настасья Андреевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Жеребцов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Жеребцова Настасья Андреевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Жеребцов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Жеребцова Настасья Андреевна
Смерть
Неизвестно