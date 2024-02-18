Жеребцова Настасья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Жеребцова Автотья Васильевна
Отец ребёнка: Жеребцов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Жеребцов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Жеребцов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Жеребцов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Жеребцов Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно