Жеребцова Настасья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребцова Настасья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жеребцов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жеребцов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Жеребцова Автотья Васильевна

Отец ребёнка: Жеребцов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Жеребцов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Жеребцов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Жеребцов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Жеребцов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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