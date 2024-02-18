Жеребцов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1805
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Жеребцов Никита Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
1779
Сын: Жеребцов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Жеребцов Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1805