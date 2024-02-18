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Жеребцов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Жеребцов Никита Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Жеребцов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Жеребцов Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1805

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