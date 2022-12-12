Князев Андрей Ларионович
Место рождения
Дата рождения1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.
Отец: Князев Ларион Фёдорович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Мать ребёнка: Князева Анна
Рождение ребёнка
1835 ст.
Мать ребёнка: Князева Анна
Рождение ребёнка
1844 ст.
Мать ребёнка: Князева Анна
Рождение ребёнка
1846 ст.
Мать ребёнка: Князева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Князева Анна
Смерть
Неизвестно