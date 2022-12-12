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Князев Андрей Ларионович

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Место рождения

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: Князев Ларион Фёдорович

Мать: Князева Матрена Матвеевна

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Князев Данил Андреевич

Мать ребёнка: Князева Анна

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Князев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Князева Анна

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Князев Евграф Андреевич

Мать ребёнка: Князева Анна

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Князев Лука Андреевич

Мать ребёнка: Князева Анна

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Анна

Смерть
Неизвестно
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