Князева Матрена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Матрена Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

В Ревизской сказки 1834 года - 50 лет, 1850 года - 62 года??? Поэтому 1784-1788
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Князев Андрей Ларионович

Отец ребёнка: Князев Ларион Фёдорович

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815

Сын: Князев Кондратий Ларионович

Отец ребёнка: Князев Ларион Фёдорович

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Марфа Ларионовна

Отец ребёнка: Князев Ларион Фёдорович

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Князев Никита Ларионович

Отец ребёнка: Князев Ларион Фёдорович

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Ларион Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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