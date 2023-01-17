Князева Матрена Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
В Ревизской сказки 1834 года - 50 лет, 1850 года - 62 года??? Поэтому 1784-1788
Рождение ребёнка
1812 ст.
Отец ребёнка: Князев Ларион Фёдорович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Князев Кондратий Ларионович
Отец ребёнка: Князев Ларион Фёдорович
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Марфа Ларионовна
Отец ребёнка: Князев Ларион Фёдорович
Рождение ребёнка
1822 ст.
Отец ребёнка: Князев Ларион Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно