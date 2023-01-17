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Князева Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

В Ревизской сказки 1834 года - 25 лет, в 1850 году - 39 лет. Поэтому 1809-1811
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Князев Данил Андреевич

Отец ребёнка: Князев Андрей Ларионович

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Князев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Князев Андрей Ларионович

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Князев Евграф Андреевич

Отец ребёнка: Князев Андрей Ларионович

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Князев Лука Андреевич

Отец ребёнка: Князев Андрей Ларионович

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Андрей Ларионович

Смерть
Неизвестно
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