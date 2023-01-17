Князева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
В Ревизской сказки 1834 года - 25 лет, в 1850 году - 39 лет. Поэтому 1809-1811
Рождение ребёнка
1833 ст.
Отец ребёнка: Князев Андрей Ларионович
Рождение ребёнка
1835 ст.
Отец ребёнка: Князев Андрей Ларионович
Рождение ребёнка
1844 ст.
Отец ребёнка: Князев Андрей Ларионович
Рождение ребёнка
1846 ст.
Отец ребёнка: Князев Андрей Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно