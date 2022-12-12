Муслифа Абдулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муслифа Абдулова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Усман Мухаметшарыпов

Отец ребёнка: Мухаметшарып Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметшарып Назыров

Смерть
Неизвестно
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