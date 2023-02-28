Мухаметшарып Назыров
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Назыр Бакиев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Баябземал Мухаметшарыпова
Мать ребёнка: Исхипземал
Рождение ребёнка
1831
Сын: Юнус Мухаметшарыпов
Мать ребёнка: Исхипземал
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гумер Мухаметшарыпов
Мать ребёнка: Исхипземал
Рождение ребёнка
1846
Сын: Усман Мухаметшарыпов
Мать ребёнка: Муслифа Абдулова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муслифа Абдулова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исхипземал
Смерть
Неизвестно