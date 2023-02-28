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Мухаметшарып Назыров

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Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Назыр Бакиев

Мать: Вторая жена Назыра Бакиева

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Баябземал Мухаметшарыпова

Мать ребёнка: Исхипземал

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Юнус Мухаметшарыпов

Мать ребёнка: Исхипземал

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Гумер Мухаметшарыпов

Мать ребёнка: Исхипземал

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Усман Мухаметшарыпов

Мать ребёнка: Муслифа Абдулова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муслифа Абдулова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исхипземал

Смерть
Неизвестно
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