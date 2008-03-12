Пикин Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1928
Дата смерти12.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928
Рождение ребёнка
10.04.1951
Дочь: Кашарина Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: Пикина Вера Гавриловна
Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
06.02.1965
Сын: Пикин Владимир Валентинович
Мать ребёнка: Пикина Вера Гавриловна
Смерть
12.03.2008
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край