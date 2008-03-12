Пикин Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПикин Валентин Иванович

Пикин Валентин Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1928

Дата смерти

12.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928

Отец: Пикин Иван Акимович

Мать: Пикина-Баранчикова Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
10.04.1951

Дочь: Кашарина Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Пикина Вера Гавриловна

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
06.02.1965

Сын: Пикин Владимир Валентинович

Мать ребёнка: Пикина Вера Гавриловна

Смерть
12.03.2008
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close