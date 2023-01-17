Пикин Иван Акимович
Место рождения
Дата рождения12.03.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Иван Акимович родился в Донецкой губернии Артёмовского округа в станице Камышеваха. Координаты 48.6975, 38.4338, это же место в другом документе называется Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд,... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1928
Мать ребёнка: Пикина-Баранчикова Ольга Яковлевна
Смерть
Неизвестно