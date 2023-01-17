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Пикин Иван Акимович

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Место рождения

Камышеваха

Дата рождения

12.03.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Иван Акимович родился в Донецкой губернии Артёмовского округа в станице Камышеваха. Координаты 48.6975, 38.4338, это же место в другом документе называется Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд,... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1928

Сын: Пикин Валентин Иванович

Мать ребёнка: Пикина-Баранчикова Ольга Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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