Алябушева Матрена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1865
Сын: Алябушев Трифон Ефдокимович
Отец ребёнка: Алябушев Евдоким Прокопьевич
Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно