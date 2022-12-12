Алябушева Матрена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябушева Матрена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1865

Сын: Алябушев Трифон Ефдокимович

Отец ребёнка: Алябушев Евдоким Прокопьевич

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алябушев Евдоким Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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