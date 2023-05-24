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Ахминеев Михаил Александрович

Место рождения

Дегтярево, Тобольский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

23.05.1893 ст.

Дата смерти

15.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1893 ст.

Отец: Ахминеев Александр Андреевич

Мать: Дегтярёва (Полоумова) Акулина Осиповна

Дегтярево, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахминеева (Панфилова) Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
23.02.1923

Дочь: Иванова (Ахминеева) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ахминеева (Панфилова) Дарья Андреевна

Дегтярево, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Арест
03.08.1937
1893г., д. Дегтярево, ныне Тобольского района. Колхозник. Арестован 3.8.1937г. Осуждён "тройкой" Омского УНКВД 11.9.1937г. Расстрелян в Тобольске 15.9.1937г. Реабилитирован 1.9.1956г. ЕСТЬ КОП... Показать все
Смерть
15.09.1937
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Расстрелян в один день со своим братом, Ахминеевым Николаем Александровичем https://bessmertnybarak.ru/books/person/416596/
Реабилитация осужденного
01.09.1956

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