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Волкова Мария Ильинична

Место рождения

Долгарево, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгарево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Ермолай Яковлевич

Рождение ребёнка
02.08.1888 ст.

Сын: Волков Степан Ермолаевич

Отец ребёнка: Волков Ермолай Яковлевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1889 ст.

Сын: Волков Михаил Ермолаевич

Отец ребёнка: Волков Ермолай Яковлевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1892 ст.

Сын: Волков Сергей Ермолаевич

Отец ребёнка: Волков Ермолай Яковлевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1894 ст.

Сын: Волков Роман Ермолаевич

Отец ребёнка: Волков Ермолай Яковлевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1900 ст.

Дочь: Волкова Маланья Ермолаевна

Отец ребёнка: Волков Ермолай Яковлевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1900 ст.

Дочь: Волкова Анисья Ермолаевна

Отец ребёнка: Волков Ермолай Яковлевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1904 ст.

Сын: Волков Павел Ермолаевич

Отец ребёнка: Волков Ермолай Яковлевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно

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