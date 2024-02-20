Волкова Мария Ильинична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1888 ст.
Отец ребёнка: Волков Ермолай Яковлевич
Рождение ребёнка
22.11.1889 ст.
Отец ребёнка: Волков Ермолай Яковлевич
Рождение ребёнка
05.07.1892 ст.
Отец ребёнка: Волков Ермолай Яковлевич
Рождение ребёнка
01.10.1894 ст.
Отец ребёнка: Волков Ермолай Яковлевич
Рождение ребёнка
29.12.1900 ст.
Дочь: Волкова Маланья Ермолаевна
Отец ребёнка: Волков Ермолай Яковлевич
Рождение ребёнка
29.12.1900 ст.
Дочь: Волкова Анисья Ермолаевна
Отец ребёнка: Волков Ермолай Яковлевич
Рождение ребёнка
04.06.1904 ст.
Отец ребёнка: Волков Ермолай Яковлевич
Смерть
Неизвестно