Волков Ермолай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1859 ст.
Отец: Волков Яков Анисимович
Мать: Волкова Анна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
02.08.1888 ст.
Мать ребёнка: Волкова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
22.11.1889 ст.
Мать ребёнка: Волкова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
05.07.1892 ст.
Мать ребёнка: Волкова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
01.10.1894 ст.
Мать ребёнка: Волкова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
29.12.1900 ст.
Дочь: Волкова Маланья Ермолаевна
Мать ребёнка: Волкова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
29.12.1900 ст.
Дочь: Волкова Анисья Ермолаевна
Мать ребёнка: Волкова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
04.06.1904 ст.
Мать ребёнка: Волкова Мария Ильинична
Смерть
Неизвестно