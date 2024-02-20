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Волков Ермолай Яковлевич

Место рождения

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

26.07.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1859 ст.

Отец: Волков Яков Анисимович

Мать: Волкова Анна Гавриловна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
02.08.1888 ст.

Сын: Волков Степан Ермолаевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Ильинична

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1889 ст.

Сын: Волков Михаил Ермолаевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Ильинична

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1892 ст.

Сын: Волков Сергей Ермолаевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Ильинична

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1894 ст.

Сын: Волков Роман Ермолаевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Ильинична

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1900 ст.

Дочь: Волкова Маланья Ермолаевна

Мать ребёнка: Волкова Мария Ильинична

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1900 ст.

Дочь: Волкова Анисья Ермолаевна

Мать ребёнка: Волкова Мария Ильинична

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1904 ст.

Сын: Волков Павел Ермолаевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Ильинична

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно

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